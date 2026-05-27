Гендиректор «Спартака» Некрасов: «Карседо — тот самый тренер, который нужен клубу и команде»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в разговоре с «СЭ» оценил работу главного тренера Хуана Карлоса Карседо.

«Мы ни секунды не сомневались в правильности нашего выбора главного тренера. Хуан Карлос еще на сборах показал, что он тот самый тренер, который нужен клубу и этой команде. Он понимает, что такое «Спартак», работал здесь. У него были прекрасные достижение в Европы. Мы будем двигаться с ним дальше», — сказал Некрасов «СЭ».

Испанец стал главным тренером команды в январе.

24 мая в суперфинале FONBET Кубка России красно-белые победили «Краснодар» (1:1, пенальти — 4:3).

«Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории (с учетом Кубка СССР). В РПЛ московский клуб с 52 очками занял четвертую строчку.

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