Источник: клубы РПЛ согласовали структуру календаря на следующий сезон

Клубы РПЛ единогласно поддержали проект структуры календаря следующего сезона, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, проект включал в себя следущие даты:

18-21 июля — дата первого тура,

5-8 декабря — дата последнего осеннего тура,

27 февраля — 2 марта — дата первого весеннего тура,

17 мая — дата 30-го тура,

23 мая — дата финала Кубка России.

Отмечается, что окончательное решение об утверждении проекта структуры календаря должен принять исполком РФС.