Источник: клубы РПЛ согласовали структуру календаря на следующий сезон
Клубы РПЛ единогласно поддержали проект структуры календаря следующего сезона, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, проект включал в себя следущие даты:
18-21 июля — дата первого тура,
5-8 декабря — дата последнего осеннего тура,
27 февраля — 2 марта — дата первого весеннего тура,
17 мая — дата 30-го тура,
23 мая — дата финала Кубка России.
Отмечается, что окончательное решение об утверждении проекта структуры календаря должен принять исполком РФС.
Источник: РБ Спорт
