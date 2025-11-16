Аршавин — о новом тренере «Спартака»: «Черчесов подойдет им»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал подходящего кандидата на пост главного тренера «Спартака».

«Кого посоветовал бы «Спартаку» назначить главным тренером? Без советов. Талалаев? Талалаев сейчас строит «Балтику», он не уйдет оттуда. Черчесов? Я думаю, что он подойдет им», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

11 ноября с поста главного тренера «Спартака» был уволен Деян Станкович, который возглавлял команду с лета 2024-го.

Под руководством серба московский клуб провел 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

Станислав Черчесов на данный момент возглавляет «Ахмат». Под его руководством грознены сыграли 17 официальных матчей — 5 побед, 4 ничьих, 8 поражений.