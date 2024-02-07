Николич рассказал, что у него остались только хорошие воспоминания о «Локомотиве»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич признался, что не держит обиды в связи со своим увольнением из московской команды.

«После ухода из «Локомотива» я не был обижен ни тогда, ни сейчас. Но это так давно было... Сейчас совсем нет желания об этом говорить. Но воспоминания только хорошие, в «Локомотиве» чувствовал себя супер», — приводит Sport24 слова Николича.

Сербский специалист возглавлял «Локомотив» с июня 2020 года по октябрь 2021-го. Под его руководством московская команда стала бронзовым призером чемпионата России и обладателем Кубка страны.

На данный момент 44-летний Николич является главным тренером команды «Шабаб Аль-Ахли».