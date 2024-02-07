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Сегодня, 11:29

Николич рассказал, что у него остались только хорошие воспоминания о «Локомотиве»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич признался, что не держит обиды в связи со своим увольнением из московской команды.

«После ухода из «Локомотива» я не был обижен ни тогда, ни сейчас. Но это так давно было... Сейчас совсем нет желания об этом говорить. Но воспоминания только хорошие, в «Локомотиве» чувствовал себя супер», — приводит Sport24 слова Николича.

Сербский специалист возглавлял «Локомотив» с июня 2020 года по октябрь 2021-го. Под его руководством московская команда стала бронзовым призером чемпионата России и обладателем Кубка страны.

На данный момент 44-летний Николич является главным тренером команды «Шабаб Аль-Ахли».

Источник: Sport24
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Марко Николич
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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