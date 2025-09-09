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Слуцкий считает «Динамо» Силкина лучшей командой за всю историю российского футбола

Алина Савинова

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, какую команду считает лучшей за всю историю российского футбола.

«Это было «Динамо» Силкина. И я хочу сказать, что по зрелищности, по качеству вот то «Динамо» — это, наверное, вообще лучшая команда за всю историю российского футбола. Семшов, Кураньи, Самедов, Кокорин... Там просто потрясающая была команда», — сказал Слуцкий на канале «Это футбол, брат!».

Специалист отметил, что Сергей Силкин предоставлял динамовцам полную свободу действий.

«У них был очень короткий кусок, когда убрали Божовича и поставили Силкина. И Силкин им позволял делать абсолютно все. До межсезонья. Они выглядели просто блестяще», — добавил он.

Силкин в апреле 2011 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после ухода в отставку Миодрага Божовича, а в июне 2011-го утвержден главным тренером команды. В мае 2012-го московский клуб продлил контракт со специалистом, однако после неудачного начала сезона Силкин в августе принял решение покинуть команду. В 2016 году он вернулся в «Динамо», где отвечал за подготовку резерва.

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Сергей Силкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Леонид Слуцкий
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Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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