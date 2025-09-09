Слуцкий считает «Динамо» Силкина лучшей командой за всю историю российского футбола

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, какую команду считает лучшей за всю историю российского футбола.

«Это было «Динамо» Силкина. И я хочу сказать, что по зрелищности, по качеству вот то «Динамо» — это, наверное, вообще лучшая команда за всю историю российского футбола. Семшов, Кураньи, Самедов, Кокорин... Там просто потрясающая была команда», — сказал Слуцкий на канале «Это футбол, брат!».

Специалист отметил, что Сергей Силкин предоставлял динамовцам полную свободу действий.

«У них был очень короткий кусок, когда убрали Божовича и поставили Силкина. И Силкин им позволял делать абсолютно все. До межсезонья. Они выглядели просто блестяще», — добавил он.

Силкин в апреле 2011 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после ухода в отставку Миодрага Божовича, а в июне 2011-го утвержден главным тренером команды. В мае 2012-го московский клуб продлил контракт со специалистом, однако после неудачного начала сезона Силкин в августе принял решение покинуть команду. В 2016 году он вернулся в «Динамо», где отвечал за подготовку резерва.