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Сегодня, 17:05

Источник: «Интер» рассматривает вариант с подписанием Мозеса из «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Виктор Мозес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес может вернуться в «Интер», сообщает InterZone.

По информации источника, в клубе считают 33-летнего нигерийца оптимальным вариантом для усиления защиты в плане соотношения цены и качества.

Мозес уже выступал за «Интер» на правах аренды в сезоне-2019/2020. После окончания аренды футболист перешел в «Спартак».

В текущем сезоне в активе Мозеса 1 гол и 1 результативная передача в 13 матчах за «Спартак». Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года.

Виктор Мозес
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Спартак (Москва)
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

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