Грушевский считает, что Чалов не уйдет из ЦСКА этой зимой

Артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Марселя» к нападающему армейцев Федору Чалову.

«Мне кажется, рано или поздно Федор перейдет в какой-нибудь солидный европейский клуб. Когда это может случиться? Надеюсь, тогда, когда у ЦСКА будет замена, будет возможность приобрести достойного нападающего, потому что Федор сейчас — наша основная сила. Да, есть Антон Заболотный, но, безусловно, Чалов — основной нападающий. Надеюсь, что Федор продлит контракт с ЦСКА. Наверное, в соглашении будет прописано, что при поступлении солидного предложения от клубов определенного уровня армейцы не будут препятствовать его уходу.

Мой прогноз — в эту зимнюю паузу Федор не уйдет из ЦСКА. Что касается французского чемпионата, то есть очень хороший пример Головина, который является очевидной звездой «Монако». Есть Далер Кузяев в «Гавре», он тоже достоин уважения. Может быть, как раз французский чемпионат и подойдет Чалову, но для этого должен сложиться подходящий момент», — сказал Грушевский корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Чалов — воспитанник ЦСКА. В сезоне-2023/24 форвард забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах за красно-синих во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего россиянина в 12 миллионов евро, его контракт с армейцами действует до конца 2024 года.