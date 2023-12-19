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Нападающий Максименко — о неудаче в «Урале»: «Свою роль сыграла смена тренеров требований к игрокам»

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий «Урарту» Артем Максименко объяснил «СЭ», почему у него не сложилась карьера в «Урале», за который форвард выступал с 2021 года.

— Я не так много играл в «Урале», хотелось выходить на поле больше, — сказал Максименко «СЭ». — Именно поэтому уходил в аренду в «Балтику» и «Ротор» — за игровым временем. Наверное, свою роль сыграла смена тренеров, и смена требований к игрокам. Сначала был Юрий Матвеев, потом пришел Игорь Шалимов.

— Шалимов объяснил, почему не видит тебя в составе перед арендой в «Балтику»?

— Личного общения с Шалимовым не было. Редко, кто из тренеров коммуницирует с игроками. В моей карьере таких специалистов было три: Алексей Стукалов в «Велесе» и «Роторе», Сергей Игнашевич в «Балтике» и Дмитрий Гунько сейчас в «Урарту».

Максименко перешел в «Урал» в январе 2021 года, за все время он провел за команду 13 матчей и забил 1 гол. Во второй половине сезона-2021/22 форвард играл на правах аренды за «Балтику», а в сезоне-2022/23 — за «Ротор».

В июле 2023 года футболист покинул «Урал», стал свободным агентом и перешел в «Урарту». В составе армянского клуба 25-летний россиянин забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах.

Футбол
РПЛ
ФК Урал
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Пари НН – Факел
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