Источник: игроки «Химок» могут бойкотировать матч на сборах из-за невыплаты зарплат

Футболисты «Химок» могут бойкотировать товарищеский матч команды на тренировочном сборе, сообщает Metaratings.

По информации источника, футболисты подмосковной команды могут бойкотировать игру, если им не погасят задолженность по зарплате за ноябрь и декабрь 2024 года.

«Химки» ушли на зимний перерыв на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Франка Артиги набрала 16 очков в 18 турах.