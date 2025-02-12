Кассьерра: «Тимощук находится в потрясающей форме, мы многому у него учимся»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра в интервью «СЭ» высказался о физической форме 45-летнего тренера сине-бело-голубых Анатолия Тимощука.

«Тимо, помимо того что невероятный человек по своим личным качествам, еще и замечательный игрок. Суперопытный футболист, который выиграл очень много всего за свою карьеру. Он находится в потрясающей форме и ежедневно демонстрирует это на тренировках. Если у нас вдруг не хватает игрока, он всегда вступает в тренировочный процесс и показывает очень высокий класс. Для нас это круто, потому что мы многому у него учимся. Если говорить про физическую форму Тимощука, то он профессионал, в прошлом году отлично показал себя, когда вышел в товарищеском матче с «Кайратом». Пусть он тогда сыграл и не так много, но очень хорошо. Тимо в отличнейшей форме!» — сказал Кассьерра «СЭ».

Тимощук завершил карьеру в 2016 году. С 2017-го он входит в тренерский штаб «Зенита».