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Лорран присоединится к ЦСКА на ближайшем сборе в Турции

Микеле Антонов
Корреспондент
Лорран.
Фото Getty Images

Отец полузащитника «Фламенго» Лоррана Итеферсон де Соуза ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста в ЦСКА.

«Лорран заканчивает медосмотр. Думаю, в пятницу он будет проходить физические тесты. Далее он сразу направится на предсезонный сбор с командой», — сказал де Соуза «СЭ».

Ранее издание Globo сообщило, что ЦСКА приобрел Лоррана за 8 миллионов евро. Контракт с игроком будет рассчитан до 2030 года.

18-летний Лорран в этом сезоне принял участие в 4 матчах «Фламенго». Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 12 миллионов евро.

Лорран может продолжить карьеру в&nbsp;ЦСКА.Жемчужина «Фламенго», которой удалось превзойти рекорд Винисиуса Жуниора. Бразильский талант близок к переходу в ЦСКА

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Лорран
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 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
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 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
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17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
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