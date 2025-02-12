Лорран присоединится к ЦСКА на ближайшем сборе в Турции

Отец полузащитника «Фламенго» Лоррана Итеферсон де Соуза ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста в ЦСКА.

«Лорран заканчивает медосмотр. Думаю, в пятницу он будет проходить физические тесты. Далее он сразу направится на предсезонный сбор с командой», — сказал де Соуза «СЭ».

Ранее издание Globo сообщило, что ЦСКА приобрел Лоррана за 8 миллионов евро. Контракт с игроком будет рассчитан до 2030 года.

18-летний Лорран в этом сезоне принял участие в 4 матчах «Фламенго». Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 12 миллионов евро.