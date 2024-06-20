Источник: «Химки» договорились о расторжении контракта с Талалаевым

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев договорился о расторжении контракта с подмосковной командой, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, компенсация за расторжение соглашения заставит более 50 миллионов рублей. В четверг 51-летний специалист попрощается с командой.

Талалаев возглавляет «Химки» с апреля прошлого года. Его контракт рассчитан до 2027 года. Под руководством специалиста подмосковная команда вылетела из РПЛ в прошлом году и вернулась в высший дивизион, выиграв первую лигу в минувшем сезоне.

Ранее Талалаев тренировал «Торпедо», «Ахмат», «Крылья Советов», армянский «Пюник», «Тамбов», «Волгу» и «Росич».