Полузащитнику «Ахмата» Харину провели операцию на ахилловом сухожилии

Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин перенес операцию на ахилловом сухожилии.

Срок восстановления 29-летнего футболиста составит до трех месяцев.

В минувшем сезоне Харин провел за «Ахмат» 20 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. Защитник не выходил на поле с марта.

Контракт Харина с «Ахматом» рассчитан до конца сезона-2024/25.