Полузащитнику «Ахмата» Харину провели операцию на ахилловом сухожилии
Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин перенес операцию на ахилловом сухожилии.
Срок восстановления 29-летнего футболиста составит до трех месяцев.
В минувшем сезоне Харин провел за «Ахмат» 20 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. Защитник не выходил на поле с марта.
Контракт Харина с «Ахматом» рассчитан до конца сезона-2024/25.
Источник: ФК «Ахмат»
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|
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|1 : 3
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