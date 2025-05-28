Агент Жубала о переходе игрока в «Краснодар»: «Увидели, что в этой стране есть порядок, образование и уважение»

Агент защитника «Краснодара» Жубала Леонардо Корначини ответил на вопрос «СЭ» о решении 31-летнего бразильца перейти в российский клуб.

«Что касается ситуации в России, то я не хочу вдаваться в политические вопросы, потому что не эксперт. Но то, что я увидел за эти дни, говорит о том, что Россия — серьезная страна. Я действительно хотел бы, чтобы моя страна была похожа на Россию. Мы увидели, что в этой стране есть порядок, образование и уважение... Я надеюсь вернуться в Россию как можно скорее», — сказал Корначини «СЭ».

Контракт с 31-летним бразильцем рассчитан до конца сезона-2026/27. Он вступит в силу с 1 июня. Защитник присоединится к российскому клубу в статусе свободного агента и будет играть под 5-м номером. Ранее он играл за «Осер».