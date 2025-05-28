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Агент Жубала о переходе игрока в «Краснодар»: «Увидели, что в этой стране есть порядок, образование и уважение»

Константин Белов
Корреспондент

Агент защитника «Краснодара» Жубала Леонардо Корначини ответил на вопрос «СЭ» о решении 31-летнего бразильца перейти в российский клуб.

«Что касается ситуации в России, то я не хочу вдаваться в политические вопросы, потому что не эксперт. Но то, что я увидел за эти дни, говорит о том, что Россия — серьезная страна. Я действительно хотел бы, чтобы моя страна была похожа на Россию. Мы увидели, что в этой стране есть порядок, образование и уважение... Я надеюсь вернуться в Россию как можно скорее», — сказал Корначини «СЭ».

Контракт с 31-летним бразильцем рассчитан до конца сезона-2026/27. Он вступит в силу с 1 июня. Защитник присоединится к российскому клубу в статусе свободного агента и будет играть под 5-м номером. Ранее он играл за «Осер».

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Источник: хавбек «Химок» Вера бесплатно перейдет в «Локомотив»
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 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
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14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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