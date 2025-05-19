Источник: генеральный директор «Черноморца» Пономарев претендует на аналогичный пост в «Ростове»

Генеральный директор «Черноморца» Максим Пономарев может занять аналогичный пост в «Ростове», сообщает «РБ Спорт».

Функционер работает в новороссийском клубе с июля 2024 года. До этого он руководил «Чайкой».

Ранее «СЭ» сообщал, что руководство «Ростова» и тренерский штаб объявят о своем уходе из клуба после суперфинала FONBET Кубка России

«Ростов» набрал 38 очков и занимает 8-е место в таблице РПЛ. Суперфинал FONBET Кубка России против ЦСКА пройдет 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве.