«Краснодар» близок к подписанию контракта с Комличенко

Как стало известно «СЭ», «Краснодар» близок к подписанию контракта с нападающим «Ростова» Николаем Комличенко. Клуб имеет предметный интерес по переходу игрока в летнее трансферное окно.

Отметим, что 19 мая «СЭ» сообщил, что руководство «Ростова», тренерский штаб и большая часть игроков покинут клуб после суперфинала FONBET Кубка России против ЦСКА. Также спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин подтвердил «СЭ» свой уход из клуба.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что «Краснодар» интересуется возможностью приобретения Николая Комличенко и Максима Осипенко из «Ростова» этим летом.

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий провел 36 матчей во всех турнирах, где отметился 9 голами и 4 результативными передачами.