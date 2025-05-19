Футбол
19 мая 2025, 13:04

«Краснодар» близок к подписанию контракта с Комличенко

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Николай Комличенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», «Краснодар» близок к подписанию контракта с нападающим «Ростова» Николаем Комличенко. Клуб имеет предметный интерес по переходу игрока в летнее трансферное окно.

Отметим, что 19 мая «СЭ» сообщил, что руководство «Ростова», тренерский штаб и большая часть игроков покинут клуб после суперфинала FONBET Кубка России против ЦСКА. Также спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин подтвердил «СЭ» свой уход из клуба.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что «Краснодар» интересуется возможностью приобретения Николая Комличенко и Максима Осипенко из «Ростова» этим летом.

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий провел 36 матчей во всех турнирах, где отметился 9 голами и 4 результативными передачами.

Николай Комличенко
Футбол
ФК Краснодар
ФК Ростов
ЭСК РФС согласилась с решением Казарцева не назначать пенальти в ворота «Краснодара»
ЭСК: Карасев верно удалил защитника «Крыльев» Бейла в матче со «Спартаком»
КДК РФС оштрафовал «Крылья» на 100 тысяч рублей за удаления футболистов
Защитник «Крыльев Советов» Бейл дисквалифицирован на один матч после удаления в игре со «Спартаком»
«Локомотив» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
  • ФОКСИ

    Зачем достаточно быстрой команде стоячее полено впереди?.....

    20.05.2025

  • 199

    :thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:

    19.05.2025

  • zg

    А зп им вовремя платят и в полном объеме?Если нет,то так и свалят.

    19.05.2025

  • SuperDennis

    А как они свалят? У всех (не считая арендованных) долгосрочные контракты кроме Пояркова (он нахрен не нужен) и Германа Игнатова, который неплохо играть начал по весне, а у него контракт летом заканчивается.

    19.05.2025

  • SuperDennis

    Еще хочу добавить, что у Комли еще год контракта, что бы не произошло с руководством клуба, а контракт с ФК Ростов никто не отменял. Комля по трансфермаркету стоит 4 млн, делим на полтора, итого за трешку лямов можно продавать.

    19.05.2025

  • gan75

    Где они одноплановые? Комличенко для взлома автобусов, ворваться в штрафную, чтобы на нём сфолили и получить пенальти.

    19.05.2025

  • zg

    Даже не обсуждается!

    19.05.2025

  • andy1962

    Интересно, как будут уживаться два одноплановых нападающих - Николай и Джон? Кто-то должен будет выходить на замену.

    19.05.2025

  • zg

    Не ну верим в лучшее,там ж вроде с Саввидей переговоры идут,мож прийдет и норм все будет!

    19.05.2025

  • логично кокшаров травматичек а смолов просто уходит вот поэтому вариант с комличенко идеально вприсываеться в футбол мусаева

    19.05.2025

  • Бергкамп 10

    походу Смолов на выход . Связка с Дзюбой в Акроне мощная будет

    19.05.2025

  • bishevcky

    Что за новый гегемон? Уж не Краснодар ли, смешно.

    19.05.2025

  • gan75

    Чёрный пиар только если время, выбранное для объявления.

    19.05.2025

  • zg

    Вот и я про то,по игре если сразу посыпятся,то и капут,какой там нафиг второй круг!)

    19.05.2025

  • zg

    Смешно!)Но кони не совсем же идиоты,чтоб из за подобных слухов спустя рукава финал кубка играть.

    19.05.2025

  • zg

    Салют,Друже!А почему именно после первого?)Если сейчас все нафиг свалят и толком никого не наберут,там и первый то будет очень похож на "всё"...

    19.05.2025

  • Millwall82

    Конечно грязный Комли тот еще подонок в футболе, абсолютно мерзотный провокатор в стиле Соболева и Диего Косты, с которого они 100% брали пример, однако как Краснодар собрался с ним играть, Кордоба все? А он всегда будет играть, пока здоров. Мусаев исключительно 1 форвардом играет всегда.

    19.05.2025

  • Спартак 98

    Ещё бы рукаку позвали.

    19.05.2025

  • Леший

    Или чёрный пиар перед финалом кубка. Этот вариант вы не рассматриваете?

    19.05.2025

  • Лом22

    В Краснодар Комличенко?? А он разве негр?

    19.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Прихлопнули их.

    19.05.2025

  • Millwall82

    а с точки зрения этики это норм? Ростовские не очень любят краснодарских. Ну такой локальный переход Соболева из Спартака в Зенит.

    19.05.2025

  • инок

    Краснодару тоже нужен свой дельфин.))

    19.05.2025

  • МАО

    Легенда Краснодара

    19.05.2025

  • SuperDennis

    Распродажа! Распродажа! Налетай, не скупись, покупай живопи'сь!!!

    19.05.2025

  • Adminni

    Воспитанник возвращается домой!

    19.05.2025

  • Кабанчик

    Карпин не зря сбежал пораньше

    19.05.2025

  • shpasic

    а мне кажется, что Краснодар ждёт большая распродажа этим летом - как раз от легионеров будут избавляться.

    19.05.2025

  • Александр Солодовников

    Болельщикам Ростова можно только посочувствовать, такую команду угробят....(

    19.05.2025

  • shur

    Старт в Медиа-Лигу?

    19.05.2025

  • 23 быка

    Дерибан Ростова открыт !

    19.05.2025

  • Алексей Переверзев

    Не думаю, что Комличенко вместо Кордобы. Если уйдет Кордоба, будут искать сильного лега. Думаю, что уйдет Смолов

    19.05.2025

  • ёzhic8

    Руденко возьмите ещё, фамилия подходяшая

    19.05.2025

  • Алексей Переверзев

    Комличенко молодец - не проходил в состав Краснодара, не отчаялся, играл по разным клубам, сейчас стабильно игрок сборной, возвращается

    19.05.2025

  • gan75

    Проект "Ростов" закрывается ...

    19.05.2025

  • Яна Калинина

    что за дичь несешь,Медина ушел на деньги,за отличные отступные цска,с чего ковыряться в болоте Комличенко,если Краснодар зовет,или он раб?

    19.05.2025

  • А что случилось?

    19.05.2025

  • Sergei

    После того что опубликовали про Ростов, сейчас игроки Ростова на расхват будут.

    19.05.2025

  • Степочкин

    "Новый Гегемон обескровливает конкурентов" - было уже?)) Вообще печально. Вроде бы Ростов не аутсайдер чтобы бегать в другой клуб. Вполне себе крепкий середняк. Бердыев даже 2-е место брал и в еврокубках играл. Мне интересно что скажет Комличенко. Типа в Ростове нет футбола видимо, а вот в Краснодаре он у него будет. Вы слышите болелы Ростова? Вы зачем Комличенко в футбол не давали играть? Мяч у него отбирали, на асфальте заставляли тренироваться.... Хотели нового Гегемона - получайте!)) Даже интересно как быстро начнете переобуваться, как в случае с Станковичем. Это как наш Медина перешел в Спартак за футболом, мол в ЦСКА его нет, а вот в Спартаке там прям на лавке настоящий футбол. Ну-ну...

    19.05.2025

  • shpasic

    видимо, Кордоба уйдёт.

    19.05.2025

  • DZR

    О, Комличенко же воспитанник Краснодара. 30-летний игрок, сыгравший за Краснодар 4 матча.

    19.05.2025

  • zg

    Блин,Ростов что,всё?

    19.05.2025

