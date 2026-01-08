Источник: Лусиано Гонду успешно прошел медосмотр перед трансфером в ЦСКА

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду успешно прошел медосмотр перед трансфером в ЦСКА, сообщает Sport24.

24-летний аргентинец согласовал все детали контракта с армейским клубом. Отмечается, что для завершения сделки московская команда ждет финализации перехода в «Зенит» защитника Игоря Дивеева.

5 января агент россиянина Олег Еремин подтвердил, что защитник прошел медосмотр в «Зените».

Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые доплатят московскому клубу 3-4 миллиона евро в результате обмена игроками.

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019-го. За это время защитник забил 20 мячей и отдал 5 голевых передач в 203 матчах во всех турнирах.

Гонду играет за «Зенит» с августа 2024 года. На его счету 13 голов и 3 результативные передачи в 51 матче за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.