«Оренбург» объявил об уходе Зотова и Чичинадзе

Защитники «Оренбурга» Георгий Зотов и Анри Чичинадзе покинули команду, сообщает пресс-служба клуба.

Клуб и футболисты достигли соглашения о прекращении сотрудничества.

35-летний Зотов выступал за «Оренбург» с лета 2024 года. В сезоне-2025/26 он провел 10 матчей во всех турнирах.

28-летний Чичинадзе стал игроком «Оренбурга» летом 2025 года. В этом сезоне на его счету 16 матчей во всех турнирах.

«Оренбург» ушел на зимнюю паузу на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ — 12 очков в 18 турах.