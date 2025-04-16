Источник: экс-игрок сборной Чили по приглашению Кахигао будет работать в «Спартаке»

Бывший защитник сборной Чили Марко Биспукович займет административную должность в «Спартаке», сообщает La Tercera.

По информации источника, 35-летний специалист принял приглашение спортивного директора красно-белых Франсиса Кахигао. Ради работы в «Спартаке» Биспукович покинет место менеджера сборной Чили, где он ранее пересекался с Кахигао.

До этого Биспукович работал в отделе идентификации, скаутинга и анализа Федерации футбола Чили и техническим секретарем национальных сборных. Также он занимал должность скаута в датском «Мидтьюланне».

Биспукович завершил карьеру футболиста в 2022 году. Он выступал за несколько чилийских клубов и шведский «Кальмар». На счету игрока два матча в составе сборной Чили.