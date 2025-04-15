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15 апреля, 21:14

Юрист Прокопец объяснил, как игроки «Химок» могут бойкотировать матч с «Зенитом»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Юрист Михаил Прокопец прокомментировал «СЭ» информацию о том, что футболисты «Химок» могут бойкотировать матч 25-го тура РПЛ против «Зенита».

По информации «СЭ», игроки обсуждают такую возможность из-за финансовых проблем клуба и отставки главного тренера Франка Артиги.

«В соответствии с трудовым кодексом, в случае задержки заработной платы больше, чем на 15 дней, можно приостановить выполнение своей трудовой функции. Для этого нужно отправить специальное уведомление работодателю в футбольный клуб. Тогда твои права и обязанности приостанавливаются до полного погашения задолженности по заработной плате», — сказал Прокопец «СЭ».

Прокопец также объяснил, какие санкции могут быть применены к «Химкам».

«С точки зрения клуба, они получат техническое поражение. Опять же, наверное, можно найти в заявке 11 футболистов, кто не бойкотирует. Но если клуб не выходит на матч, то это поражение 0:3. В футболе такое редко применяется, но почему нет?» — добавил Прокопец.

Матч «Зенит» — «Химки» должен пройти в воскресенье, 20 апреля в Санкт-Петербурге. Начало игры запланировано на 16.30 (мск).

Футболисты &laquo;Химок&raquo; и&nbsp;бывший главный тренер команды Франк Артига (в&nbsp;центре, в&nbsp;черном).«Артига давал футболистам деньги на продукты». «Химки» уволили тренера, а игроки грозят бойкотом матчей

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В Общероссийском профсоюзе футболистов сообщили, что игроки «Химок» имеют право не выходить на матч против «Зенита»

Источник: экс-игрок сборной Чили по приглашению Кахигао будет работать в «Спартаке»
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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