Юрист Прокопец объяснил, как игроки «Химок» могут бойкотировать матч с «Зенитом»

Юрист Михаил Прокопец прокомментировал «СЭ» информацию о том, что футболисты «Химок» могут бойкотировать матч 25-го тура РПЛ против «Зенита».

По информации «СЭ», игроки обсуждают такую возможность из-за финансовых проблем клуба и отставки главного тренера Франка Артиги.

«В соответствии с трудовым кодексом, в случае задержки заработной платы больше, чем на 15 дней, можно приостановить выполнение своей трудовой функции. Для этого нужно отправить специальное уведомление работодателю в футбольный клуб. Тогда твои права и обязанности приостанавливаются до полного погашения задолженности по заработной плате», — сказал Прокопец «СЭ».

Прокопец также объяснил, какие санкции могут быть применены к «Химкам».

«С точки зрения клуба, они получат техническое поражение. Опять же, наверное, можно найти в заявке 11 футболистов, кто не бойкотирует. Но если клуб не выходит на матч, то это поражение 0:3. В футболе такое редко применяется, но почему нет?» — добавил Прокопец.

Матч «Зенит» — «Химки» должен пройти в воскресенье, 20 апреля в Санкт-Петербурге. Начало игры запланировано на 16.30 (мск).