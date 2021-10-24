Источник: Черевченко договорился о расторжении контракта с «Химками»
Игорь Черевченко в ближайшее время покинет пост главного тренера «Химок», сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, 47-летний специалист и подмосковный клуб договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.
Черевченко возглавил «Химки» в сентябре 2020 года, при нем команда заняла 8-е место в Тинькофф РПЛ по итогам сезона-2020/21. В данный момент химчане занимают 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ-2021/22 с 11 очками в 12 матчах.
По информации «СЭ», новым главным тренером «Химок» станет Игорь Ющенко, который возглавляет «Химки-2».
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