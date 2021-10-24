Стало известно, кто сменит Черевченко на посту главного тренера «Химок»
Как стало известно «СЭ», главным тренером «Химок» станет Игорь Ющенко.
52-летний российский специалист в данный момент возглавляет «Химки-2».
Ранее, 24 октября, «РБ-Спорт» сообщил, что Игорь Черевченко покидает подмосковную команду.
«Химки» под руководством Черевченко располагаются на 14-й строчке с 11 баллами в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.
Игорь Черевченко тренирует «Химки» с сентября 2020 года.
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