«Уфа» на своем поле не смогла обыграть «Рубин»
«Уфа» не смогла дома обыграть «Рубин» (1:1) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.
Счет был открыт на 19-й минуте игроком хозяев Гамидом Агаларовым. На его счету 10 голов в 12 встречах чемпионата России. На 59-й минуте футболист «Уфы» Юрий Журавлев забил гол в свои ворота.
«Рубин» после 12 туров занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Уфа» располагается на предпоследнем месте — 10 очков.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
12-й тур
«Уфа» — «Рубин» (Казань) — 1:1 (1:0)
Голы: Агаларов, 19 — с пенальти (1:0). Журавлев, 59 — в свои ворота (1:1).
«Уфа»: Беленов, Йокич, Журавлев, Плиев, Ботака-Иобома, Кротов (Иванов, 83), Голубев, Фищенко, Урунов (Саплинов, 90), Агаларов, Касинтура (Алиев, 87).
«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Уремович, Самошников, Дрейер (Костюков, 76), Хван Ин Бом, Кварацхелия, Абильдгор, Тальби, Хакшабанович, Онугха (Бакаев, 76).
Предупреждения: Абильдгор, 12. Урунов, 29. Касинтура, 47. Плиев, 90+5. Алиев, 90+5.
Судьи: Панин (Дмитров). Иванов (Кострома), Миневич (Смоленск).
ВАР: Шадыханов. Еремин (оба — Москва).
24 октября. Уфа. Стадион «Нефтяник».
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