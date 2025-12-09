Источник: 4 клуба РПЛ заинтересованы в подписании Заболотного из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный попал в сферу интересов четырех клубов РПЛ, сообщает Metaratings.

По информации источника, между сторонами были только неофициальные контакты, «Спартак» пока не получал официальных предложений по 34-летнему форварду, который раздумывает о будущем из-за желания получать больше игрового времени.

Заболотный летом 2025 года на правах свободного агента подписал контракт со «Спартаком». В сезоне-2025/26 он провел 14 матчей и сделал три результативные передачи.

Контракт Заболотного со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 700 тысяч евро.