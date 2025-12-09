Губерниев уверен, что больше половины болельщиков поддерживают ужесточение лимита в РПЛ

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах опроса исследовательского центра АНО «Диалог» на тему отношения россиян к ужесточению лимита на легионеров.

«Когда Сергею Михалкову сказали, что гимн его так себе, он ответил: «Слушать будете стоя». Сравнение, может, натянутое, но решение будет принято. Хочет этого кто-то или нет. В достоверности исследования я не сомневаюсь», — сказал Губерниев «СЭ».

В опросе приняли участие 1900 человек, 400 из которых заявили об интересе к футболу. Среди обычных граждан 56 процентов поддержали идею Минспорта России о сокращении лимита на иностранных игроков, среди болельщиков за ужесточение лимита выступили 62 процента опрошенных.

К 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».