Гендиректор «Спартака» Некрасов — о поиске нового главного тренера: «В списке не было россиян? Это не так»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов ответил на вопросы о поиске нового главного тренера команды.

— Мне корректнее говорить о тех двух месяцах, что я провел в должности. Что-то получилось, что-то нет. Действия отражаются на табло. Нам есть, над чем работать.

У нас есть критерии относительно того, кто должен руководить таким великим клубом. Работа по поиску тренера велась задолго до моего прихода. Где-то была информация, что в списке нет российских тренеров, но это не так. Список менялся. Продолжал корректироваться. Работа сейчас продолжается. Критерии к тренеру «Спартака»? Не могу озвучить, это три страницы футбольных критериев. В голове, сходу, этого нет. Спортивный директор подбирает информацию, кандидатура тренера выносится на совет директоров.

Дедлайн по тренеру? Такого нет. Работаем так, как работаем. Мы знаем, как команда поедет на сборы, — сказал Некрасов журналистам.

11 ноября «Спартак» объявил об отставке серба Деяна Станковича с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов.