Алаев заявил, что не будет против проведения Кубка лиги

Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что не будет против проведения Кубка лиги. Он заявил, что поддержит любой формат, который принесет футболистам дополнительную игровую практику, а клубам — финансирование.

«Я точно не буду против Кубка лиги, — сказал Алаев. — Высказывал свою позицию не раз. Любой формат, который принесет клубам дополнительную игровую практику и финансирование, я только поддержу. На вчерашнем собрании клубов я присутствовал как генсек РФС. Говорить о том, что я против Кубка лиги — неправильно. У любого проекта есть сложности. Это и спортивная составляющая, все ли смогут выдержать такой график, не превратиться ли Кубок в молодежное первенство. Финансовые моменты тоже не обговорены до конца. Также вызывает вопросы согласования этого турнира с органами государственной власти. Вопрос с фан-айди никто не отменял. Если данный турнир будет проводится с фан-айди, то надо будет согласовать этот турнир с Минспорта. Обо всех этих сложностях мы говорили».

Также исполняющий обязанности президента РПЛ отметил, что изначально планировалось подготовить регламент, календарь и проект турнира к 15 июля.

«Работа проделана огромная, но пока не на все вопросы есть ответы. Уже с завтрашнего дня я совместно с коллегами из рабочей группы должны ответить на эти вопросы. Основная тема — отношение действующих партнеров к новому турниру. Вы знаете, что нам было написано два письма. У партнеров есть вопросы к данному турниру. Параллельно начали обсуждать вариант с новым форматом Кубка России. Вчера впервые был обсужден этот вопрос. У нас не так много времени. Решающее слово будет за клубами. Нужно постараться обеспечить клубами дополнительными доходами и дополнительными матчами», — сказал он.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) установил срок до 15 июля для доработки и просчета финансовой модели Кубка лиги, а также для заключения контрактов с основными спонсорами.