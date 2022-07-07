Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:35

Алаев заявил, что не будет против проведения Кубка лиги

Севастиан Терлецкий
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в
Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что не будет против проведения Кубка лиги. Он заявил, что поддержит любой формат, который принесет футболистам дополнительную игровую практику, а клубам — финансирование.

«Я точно не буду против Кубка лиги, — сказал Алаев. — Высказывал свою позицию не раз. Любой формат, который принесет клубам дополнительную игровую практику и финансирование, я только поддержу. На вчерашнем собрании клубов я присутствовал как генсек РФС. Говорить о том, что я против Кубка лиги — неправильно. У любого проекта есть сложности. Это и спортивная составляющая, все ли смогут выдержать такой график, не превратиться ли Кубок в молодежное первенство. Финансовые моменты тоже не обговорены до конца. Также вызывает вопросы согласования этого турнира с органами государственной власти. Вопрос с фан-айди никто не отменял. Если данный турнир будет проводится с фан-айди, то надо будет согласовать этот турнир с Минспорта. Обо всех этих сложностях мы говорили».

Также исполняющий обязанности президента РПЛ отметил, что изначально планировалось подготовить регламент, календарь и проект турнира к 15 июля.

«Работа проделана огромная, но пока не на все вопросы есть ответы. Уже с завтрашнего дня я совместно с коллегами из рабочей группы должны ответить на эти вопросы. Основная тема — отношение действующих партнеров к новому турниру. Вы знаете, что нам было написано два письма. У партнеров есть вопросы к данному турниру. Параллельно начали обсуждать вариант с новым форматом Кубка России. Вчера впервые был обсужден этот вопрос. У нас не так много времени. Решающее слово будет за клубами. Нужно постараться обеспечить клубами дополнительными доходами и дополнительными матчами», — сказал он.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) установил срок до 15 июля для доработки и просчета финансовой модели Кубка лиги, а также для заключения контрактов с основными спонсорами.

Футбол
РПЛ
РФС
Александр Алаев
0
Читайте также
Что будет, если есть арбузы каждый день?
Кубок РПЛ против нового Кубка России: какой турнир круче
Материалы сюжета: РПЛ-2022: Кубок лиги — будет ли турнир и в каком формате?
Алаев: «Я сегодня покинул пост президента Первой лиги и готов работать в РПЛ»
Алаев — о Кубке лиги: «В целом, все поддерживают идею, что нужно дополнительно играть и привлекать финансы»
Николай Левников о Кубке лиги: «Арбитров точно хватает для такого турнира»
Семин о Кубке лиги: «Лишние матчи не помешают, я ничего отрицательного не вижу»
Глава судейского комитета РФС рассказал о готовности арбитров к Кубку лиги
Стало известно, как РФС хочет реформировать БЕТСИТИ Кубок России
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Кто руководит российским судейством? И почему УЕФА и ФИФА могут наложить санкции?
Победитель медиалиги и «Амкал» могут получить уайлд-кард на участие в БЕТСИТИ Кубке России
Алаев: «Не буду делать календарь «Зениту», если позвонят из «Газпрома»
Алаев — о Хачатурянце: «Он просто не успел навести порядок. У него бы получилось»
Алаев: «Я сегодня покинул пост президента Первой лиги и готов работать в РПЛ»
Алаев рассказал, что еще не оформил паспорт болельщика
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Победитель медиалиги и «Амкал» могут получить уайлд-кард на участие в БЕТСИТИ Кубке России
Алаев: «Не буду делать календарь «Зениту», если позвонят из «Газпрома»
Алаев: «Я сегодня покинул пост президента Первой лиги и готов работать в РПЛ»
Представитель группы «Ленинград» прокомментировал информацию об отмене выступления на Суперкубке
Главчич заявил, что не собирается приостанавливать контракт с «Химками»
«Краснодар» объявил о подписании двухлетнего контракта с Ахметовым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алаев — о Кубке лиги: «В целом, все поддерживают идею, что нужно дополнительно играть и привлекать финансы»

Алаев рассказал, что еще не оформил паспорт болельщика
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости