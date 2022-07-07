Алаев заявил, что не будет против проведения Кубка лиги
Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что не будет против проведения Кубка лиги. Он заявил, что поддержит любой формат, который принесет футболистам дополнительную игровую практику, а клубам — финансирование.
«Я точно не буду против Кубка лиги, — сказал Алаев. — Высказывал свою позицию не раз. Любой формат, который принесет клубам дополнительную игровую практику и финансирование, я только поддержу. На вчерашнем собрании клубов я присутствовал как генсек РФС. Говорить о том, что я против Кубка лиги — неправильно. У любого проекта есть сложности. Это и спортивная составляющая, все ли смогут выдержать такой график, не превратиться ли Кубок в молодежное первенство. Финансовые моменты тоже не обговорены до конца. Также вызывает вопросы согласования этого турнира с органами государственной власти. Вопрос с фан-айди никто не отменял. Если данный турнир будет проводится с фан-айди, то надо будет согласовать этот турнир с Минспорта. Обо всех этих сложностях мы говорили».
Также исполняющий обязанности президента РПЛ отметил, что изначально планировалось подготовить регламент, календарь и проект турнира к 15 июля.
«Работа проделана огромная, но пока не на все вопросы есть ответы. Уже с завтрашнего дня я совместно с коллегами из рабочей группы должны ответить на эти вопросы. Основная тема — отношение действующих партнеров к новому турниру. Вы знаете, что нам было написано два письма. У партнеров есть вопросы к данному турниру. Параллельно начали обсуждать вариант с новым форматом Кубка России. Вчера впервые был обсужден этот вопрос. У нас не так много времени. Решающее слово будет за клубами. Нужно постараться обеспечить клубами дополнительными доходами и дополнительными матчами», — сказал он.
Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) установил срок до 15 июля для доработки и просчета финансовой модели Кубка лиги, а также для заключения контрактов с основными спонсорами.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
|0
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|0-0
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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|0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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