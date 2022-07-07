Александр Алаев поделился мнением по поводу проведения Кубка лиги

«Я не видел, какой новый формат Кубка России был в СМИ. В РФС рассматривается несколько вариантов изменения формата кубка России. Один из вариантов — аналог Кубка лиги.

Коллег заинтересовал данный формат. Логичный вопрос — сможет ли он принести дополнительное финансирование для клубов? Вы знаете, что у кубка есть действующие партнеры. Любое изменение формата должно обсуждаться с действующими партнерами. Никакого голосования по этому вопросу не было. Каждый клуб высказывал свою позицию. В целом, все поддерживают идею, что нужно дополнительно играть и привлекать финансы.

Я думаю, что если у команд будет 36-38 игр в сезоне, то это будет оптимальная нагрузка», — сказал Алаев.