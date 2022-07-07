Алаев — о Кубке лиги: «В целом, все поддерживают идею, что нужно дополнительно играть и привлекать финансы»
Александр Алаев высказался о Кубке лиги
Александр Алаев поделился мнением по поводу проведения Кубка лиги
«Я не видел, какой новый формат Кубка России был в СМИ. В РФС рассматривается несколько вариантов изменения формата кубка России. Один из вариантов — аналог Кубка лиги.
Коллег заинтересовал данный формат. Логичный вопрос — сможет ли он принести дополнительное финансирование для клубов? Вы знаете, что у кубка есть действующие партнеры. Любое изменение формата должно обсуждаться с действующими партнерами. Никакого голосования по этому вопросу не было. Каждый клуб высказывал свою позицию. В целом, все поддерживают идею, что нужно дополнительно играть и привлекать финансы.
Я думаю, что если у команд будет 36-38 игр в сезоне, то это будет оптимальная нагрузка», — сказал Алаев.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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