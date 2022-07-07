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Алаев — о Кубке лиги: «В целом, все поддерживают идею, что нужно дополнительно играть и привлекать финансы»

Александр Алаев высказался о Кубке лиги
Владимир Пушкарев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в
Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Александр Алаев поделился мнением по поводу проведения Кубка лиги

«Я не видел, какой новый формат Кубка России был в СМИ. В РФС рассматривается несколько вариантов изменения формата кубка России. Один из вариантов — аналог Кубка лиги.

Коллег заинтересовал данный формат. Логичный вопрос — сможет ли он принести дополнительное финансирование для клубов? Вы знаете, что у кубка есть действующие партнеры. Любое изменение формата должно обсуждаться с действующими партнерами. Никакого голосования по этому вопросу не было. Каждый клуб высказывал свою позицию. В целом, все поддерживают идею, что нужно дополнительно играть и привлекать финансы.

Я думаю, что если у команд будет 36-38 игр в сезоне, то это будет оптимальная нагрузка», — сказал Алаев.

Футбол
Александр Алаев
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 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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Торпедо – Сочи
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