Нагайцев — о поражении от «Ахмата»: «Подвела реализация, соперник оказался более удачливым»

Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Юрий Нагайцев прокомментировал поражение от «Ахмата» (0:1) в матче 14-го тура РПЛ.

— Планом на игру было провести быстрые ответные атаки после отбора мяча, чтобы мяч был доставлен в ударную зону перед воротами соперника. Это сработало, моменты у нас были. Подвела реализация, соперник оказался более удачливым, — приводит пресс-служба клуба слова Нагайцева.

— С чем связано отсутствие реализации?

— В одном моменте не хватило мастерства, в другом — хладнокровия.

— Сегодня «Торпедо» не было похоже на команду, которая находится на последнем месте турнирной таблицы. С чем это связано?

— Однозначно с приходом Андрея Викторовича. Ребята перестроились, больше отдаются на поле, начали прибавлять в исполнительском мастерстве.

— Как вы относитесь к решению арбитра отменить пенальти в ворота «Ахмата» после просмотра VAR?

— Еще не пересматривали этот момент. По версии арбитра был незначительный контакт, все команды попадают под это. Я считаю, что любое касание в штрафной — это контакт, достаточный для пенальти.