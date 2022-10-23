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Нагайцев — о поражении от «Ахмата»: «Подвела реализация, соперник оказался более удачливым»

Мария Гусева
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Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Юрий Нагайцев прокомментировал поражение от «Ахмата» (0:1) в матче 14-го тура РПЛ.

— Планом на игру было провести быстрые ответные атаки после отбора мяча, чтобы мяч был доставлен в ударную зону перед воротами соперника. Это сработало, моменты у нас были. Подвела реализация, соперник оказался более удачливым, — приводит пресс-служба клуба слова Нагайцева.

— С чем связано отсутствие реализации?

— В одном моменте не хватило мастерства, в другом — хладнокровия.

— Сегодня «Торпедо» не было похоже на команду, которая находится на последнем месте турнирной таблицы. С чем это связано?

— Однозначно с приходом Андрея Викторовича. Ребята перестроились, больше отдаются на поле, начали прибавлять в исполнительском мастерстве.

— Как вы относитесь к решению арбитра отменить пенальти в ворота «Ахмата» после просмотра VAR?

— Еще не пересматривали этот момент. По версии арбитра был незначительный контакт, все команды попадают под это. Я считаю, что любое касание в штрафной — это контакт, достаточный для пенальти.

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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Торпедо (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Оренбург

 11
Квинси Промес

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П
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Зенит

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Локомотив

 13 1 3
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