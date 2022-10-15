Тренер «Локомотива» Федоров — о победе над «Торпедо»: «Самым главным было справиться с тем волнением, которое присутствовало»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров прокомментировал победу над «Торпедо» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ.

«Мы приблизительно знали, во что будет играть «Торпедо». Единственное, что у них тоже были изменения в тренерском штабе. Мы думали, как они начнут. Но нового для нас ничего не оказалось. Самым главным для нас было справиться с тем волнением, которое присутствовало несколько игр, а ребятам — показать те качества, которые у них есть.

Три последних дня общался с командой, с тренерским штабом: тот максимум, который каждый из них имеет, они не показывали. И это было видно на поле. Вот эти три дня, которые были в моем распоряжении, мы больше работали над психологией ребят, чтобы они скинули этот груз ответственности, который давил. Также мы занимались тактикой. Мне хотелось, чтобы команда действовала целостно. И первое правило, которое мы взяли для себя сейчас — мы атакуем всей командой и, что главное, обороняемся всей командой. По-другому не может быть», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

«Локомотив» прервал свою серию из 5 поражений подряд в РПЛ и поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 12 очками в 13 играх.