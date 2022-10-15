Хавбек «Локомотива» Карпукас: «Всем надо отдаваться полностью, только тогда результат придет»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил причину неудачного старта команды в РПЛ. 15 октября железнодорожники обыграли «Торпедо» (1:0) в 13-м туре чемпионата России.

— Вы могли сегодня в случае поражения опуститься на последнее место, это была бы трагедия совсем?

— Зачем об этом думать, если мы выиграли сегодня?

— Как оттолкнуться от этого дна и подняться наверх?

— Нам очень тяжело даются очки. Нужно цеплять их в тех матчах, которых мы можем и должны. Настрой у команды должен быть абсолютно на каждый матч. Мы понимаем, что без желания на каком-то классе выигрывать нам тяжело. Всем надо отдаваться полностью, только тогда результат придет.