Иранский футболист махачкалинского «Динамо» не может вылететь на сборы

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с иранским полузащитником Мохаммаджавадом Хоссейннеджадом.

«Мы на связи, ситуация тяжелая, он не может вылететь. Ждем, как он сможет выехать. Сборы у нас уже начались, он должен был приехать 17-го числа. Сейчас мы не знаем, когда он приедет. Мы с ним держим связь», — сказал Газизов «СЭ».

Воздушное пространство Ирана закрыто с 13 июня из-за ударов по стране со стороны Израиля.