В махачкалинском «Динамо» рассказали о возможном вступлении иранского футболиста в армию: «Патриотизм — дело большое»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, будет ли клуб препятствовать желанию иранского полузащитника Мохаммаджавада Хоссейннеджада присоединиться к армии своей страны.

«Если захочет (присоединиться к иранской армии)... Что ж мы? Он футболист, но патриотизм — дело большое. Пока он таких мыслей не высказывал», — сказал Газизов «СЭ».

Воздушное пространство Ирана закрыто с 13 июня из-за ударов по стране со стороны Израиля.