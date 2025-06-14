Колосков о Каннаваро: «Футбольный человек — не значит, что хороший тренер. Не вижу его перспектив»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможное назначение Фабио Каннаваро на пост главного тренера ЦСКА.

О возможном назначении сообщил журналист Джанлука Ди Марцио 14 июня.

«Футбольный человек — не значит, что хороший тренер. У нас футбольных людей больше, чем хороших тренеров. Могу назвать много футбольных людей, которые сейчас без работы. Каннаваро — футбольный человек. Но хороший ли он тренер? Сомневаюсь. Пока он себя никак не зарекомендовал. Не вижу перспектив Каннаваро в России», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее экс-защитник сборной Италии и обладатель «Золотого мяча» Каннаваро тренировал загребское «Динамо», «Удинезе», «Беневенто», клубы в Китае и Саудовской Аравии.

9 июня пост главного тренера ЦСКА покинул Марко Николич.