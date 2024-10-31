Квеквескири: «У ЦСКА больше выделил бы не Пьянича, а Облякова, Файзуллаева и Мусаева»
Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири поделился мнением об игре хавбека ЦСКА Миралема Пьянича.
«Не скажу, что для меня игра против Миралема Пьянича была какой-то особенной. Понятное дело, что у него есть определенный уровень и сильные качества. Это видно по тому, как он принимает мяч. Но я бы из состава ЦСКА больше бы выделил Облякова, Файзуллаева и Мусаева, чем Пьянича», — цитирует хавбека Legalbet.
В этом сезоне Пьянич сделал один голевой пас в пяти матчах за ЦСКА.
Источник: legalbet.ru
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