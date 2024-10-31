Экс-хавбек «Зенита» Угаров считает, что у клуба нет постоянного лидера на поле

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился мнением об игре сине-бело-голубых в этом сезоне.

«У «Зенита» разные игры получаются. Сейчас нет стабильного лидера, и этого команде не хватает. В одном матче один игрок, в другой встрече кто-то ещё. В первых турах лидером был Глушенков, а потом как-то все растворились», — цитирует Угарова Legalbet.

После 13 туров «Зенит» набрал 30 очков и занимает второе место в таблице РПЛ.