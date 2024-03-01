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1 марта, 20:37

«Чемпионат»: «Спартак» может расторгнуть контракт с Промесом в одностороннем порядке

Ана Горшкова
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» может расторгнуть контракт с нападающим команды Квинси Промесом, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке без выплаты компенсации в случае нарушения нескольких пунктов, прописанных в контракте игрока. Под этим подразумевается ряд стандартных нарушений: прогул, нарушение допинговых правил, спортивная дисквалификация. Кроме того, имеется отдельный пункт по поводу возможных нарушений спортсменом законодательства.

Сообщается, что если Промес потеряет право на участие в матчах за «Спартак» в результате его неправомерных действий, то клуб имеет право расторгнуть контракт без последствий, а также получить от него компенсацию.

1 марта Telegram-канал Baza сообщил, что 32-летний футболист отпущен из-под стражи в ОАЭ.

29 февраля нидерландца не пустили с командой в самолет, который вылетал из аэропорта в Дубае, и он не смог отправится в Россию на матч 19-го тура РПЛ против «Зенита» (2 марта). В «Спартаке» заявили, что Промес пропустит игру с сине-бело-голубыми и после возвращения в Россию клуб применит к футболисту дисциплинарные меры, так как игрок пропустил матч по личным причинам.

Квинси Промес. Промеса отпустили из-под стражи, но запретили покидать ОАЭ. Онлайн перед матчем «Спартака» с «Зенитом»

Источник: Чемпионат
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
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Рубин – Пари НН
 - : -
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Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

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 9
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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