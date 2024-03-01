«Чемпионат»: «Спартак» может расторгнуть контракт с Промесом в одностороннем порядке

«Спартак» может расторгнуть контракт с нападающим команды Квинси Промесом, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке без выплаты компенсации в случае нарушения нескольких пунктов, прописанных в контракте игрока. Под этим подразумевается ряд стандартных нарушений: прогул, нарушение допинговых правил, спортивная дисквалификация. Кроме того, имеется отдельный пункт по поводу возможных нарушений спортсменом законодательства.

Сообщается, что если Промес потеряет право на участие в матчах за «Спартак» в результате его неправомерных действий, то клуб имеет право расторгнуть контракт без последствий, а также получить от него компенсацию.

1 марта Telegram-канал Baza сообщил, что 32-летний футболист отпущен из-под стражи в ОАЭ.

29 февраля нидерландца не пустили с командой в самолет, который вылетал из аэропорта в Дубае, и он не смог отправится в Россию на матч 19-го тура РПЛ против «Зенита» (2 марта). В «Спартаке» заявили, что Промес пропустит игру с сине-бело-голубыми и после возвращения в Россию клуб применит к футболисту дисциплинарные меры, так как игрок пропустил матч по личным причинам.