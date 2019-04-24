Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов после матча с "Анжи" (2:0) прокомментировал шансы команды на завоевание чемпионского титула. Армейцы отстают от "Зенита" на 7 очков, петербуржцы проводят свою игру в эти минуты.

- Игра была нелегкой. Нам надо было приложить много усилий, чтобы выиграть и не потерять концентрацию, - сказал Ахметов.

-- В энергосберегающем режиме играли. Не так ли?

- Надо было правильно распределить силы и не расслабляться.

- Шансы на чемпионство еще есть?

- После 30-го тура посмотрим.

- Потери Дивеева и Бекао как-то сказались?

- У нас есть равноценные замены. Каждый хочет проявить себя и работает на тренировках.(Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)