Ильзат Ахметов – о матче с "Рубином": "Хочется напомнить о себе"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов перед матчем 19-го тура РПЛ против "Рубина" отметил, что для него эта игра будет особенной. Напомним, что несколько лет россиянин выступал в составе казанцев, а летом 2018 года бесплатно перешел в московский клуб.

– Слукавлю если скажу, что игра с "Рубином" будет для меня такой же, как и все остальные, – цитирует Твиттер ЦСКА Ахметова. – Выходить против бывшего клуба – это большая ответственность, хочется напомнить о себе, обязательно сыграть ярко. Я постараюсь это сделать (улыбается).

Напомним, что матч ЦСКА – "Рубин" начнется в 16.30 (мск). "СЭ" проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи