Ильзат Ахметов – о матче с "Рубином": "Хочется напомнить о себе"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов перед матчем 19-го тура РПЛ против "Рубина" отметил, что для него эта игра будет особенной. Напомним, что несколько лет россиянин выступал в составе казанцев, а летом 2018 года бесплатно перешел в московский клуб.
– Слукавлю если скажу, что игра с "Рубином" будет для меня такой же, как и все остальные, – цитирует Твиттер ЦСКА Ахметова. – Выходить против бывшего клуба – это большая ответственность, хочется напомнить о себе, обязательно сыграть ярко. Я постараюсь это сделать (улыбается).
Напомним, что матч ЦСКА – "Рубин" начнется в 16.30 (мск). "СЭ" проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи
Долгожданный #Matchday! Ждём вас сегодня на 3-й Песчаной!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 9 марта 2019 г.
⚽️ #ЦСКАрубин
🏆 #РПЛ
🕘 16:30 мск
🏟 #ВЭБарена
📺 Матч Премьер
🎫 https://t.co/6KXkzhV8sY pic.twitter.com/dQQO8tac5q