Ковальчук: «У «Спартака» хороший тренер»

Экс-хоккеист сборной России Илья Ковальчук поделился мнением о главном тренере футбольного «Спартака» Деяна Станковича.

«Станкович — красавец! Видно, что он очень энергичный мужик, победитель и крутой дядька. Я его впервые вижу вживую, но ощущение, что мы знакомы всю жизнь. У «Спартака» хороший тренер», — цитирует Legalbet Ковальчука.

После 7 туров «Спартак» с 14 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.