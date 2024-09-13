Ари: «Спартак» станет чемпионом при Станковиче»

Бывший нападающий «Спартака» Ари считает, что красно-белые под руководством сербского специалиста Деяна Станковича могут бороться за чемпионство.

«Думаю, «Спартак» станет чемпионом при Станковиче. «Спартак» — очень большой клуб и самая популярная команда в России, поэтому я считаю, что красно-белые должны побеждать всегда», — цитирует Legalbet Ари.

После 7 туров «Спартак» с 14 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.