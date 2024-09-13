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Тарханов: «Латиноамериканцы помогут Мендесу адаптироваться в «Крыльях Советов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов считает, что латиноамериканские игроки клуба помогт новичкам бывстрее адаптироваться в России.

«Виктор — футболист хороший, в принципе. Не знаю, почему ему не находится места в ЦСКА. Может, он не подходит Марко Николичу? Думаю, что чилиец усилит самарскую команду и будет иметь игровую практику. Да и латиноамериканцы помогут Мендесу адаптироваться в «Крыльях Советов», — цитирует «РБ Спорт» Тарханова.

Ранее стало известно, что самарская команда арендовала 24-летнего чилийца до конца сезона-2024/25 с правом выкупа.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
Виктор Мендес
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