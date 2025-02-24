Геркус — о трансферах «Спартака»: «Станкович поставил все на Гарсию»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» оценил трансферную кампанию «Спартака» зимой.

— Как оцените работу «Спартака» на трансферном рынке? Можно ли сказать, что красно-белые действовали дерзко в первую очередь по отношении к «Зениту»?

— Это не вопрос отношений между клубами, а прежде всего вопрос игры и тех позиций, которые нужно укреплять. Есть два подхода: можно усилить слабые позиции, а можно — сильные. Видимо, «Спартак» выбрал второе.

— Вам это не кажется попыткой чинить то, что и так хорошо работает?

— Отчасти да, такое ощущение есть. Возможно, Станкович сделал бы и больше трансферов, будь его воля. Но он решил все фишки, как в казино, поставить на Гарсию. Есть ощущение риска от этого трансфера. Игрок, как мне кажется, неоднозначный.

— Почему?

— Есть несколько обстоятельств. И то, что он забивал только в одном чемпионате... Да, неплохо забивал, но только в одном. Хотя если начнет штамповать голы, как Угальде, то все скажут, что трансфер замечательный.

Этой зимой в «Спартак» перешли аргентинский вингер Пабло Солари из «Ривер Плейта», а также нападающий Ливай Гарсия, который ранее выступал за греческий АЕК. С первым игроком контракт заключен до лета 2029 года, со вторым — до лета 2028-го.