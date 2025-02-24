Селюк: «Роман и Борис Ротенберги работают на благо всего российского спорта»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал оценил работу главного тренера СКА Романа Ротенберга и директора департамента развития молодежного футбола «Локомотива» Бориса Ротенберга.

«Борис и Роман Ротенберги работают на благо всего российского спорта. К сожалению, мы часто видим в комментариях осуждения их. Если они из богатой семьи, то не могут этого делать что ли? Они своим трудом все доказывают. Готов поспорить, что Рома и Борис не берут откаты. Они просто работают в той отрасли, которая им нравится. Я даже своему сыну говорю, что надо выбрать такую отрасль работы, где ты будешь готов работать, если тебе даже не будут платить деньги. Борис и Роман занимаются этим из-за любви к профессии, а не из-за любви к деньгам», — цитирует Селюка Legalbet.ru.

Борис Ротенберг работает в «Локомотиве» с ноября 2022 года. Роман Ротенберг стал главным тренером СКА в январе 2022-го.