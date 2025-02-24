Игрок «Спартака» и молодежной сборной России Быковский перешел в аренду в Молдавию

«Спартак» передал форварда второй команды московского клуба и молодежной сборной России Артема Быковского в аренду в молдавский «Петрокуб».

20-летний форвард будет выступать за молдавский клуб до конца 2025 года.

Быковский присоединился к «Спартаку» в июле 2021 года и с тех пор провел за молодежный состав и «Спартак-2» 98 матчей, забил 48 голов, а также отдал 15 результативных передач. Портал Transfrmarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 175 тысяч евро.