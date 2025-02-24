Геркус: «Думаю, «Ростов» не пропадет без Карпина»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе главного тренера «Ростова» Валерия Карпина из клуба.

«Карпин давно говорил, что ему тяжело. Любой на его месте ощущал бы себя так. Чуть ли не худшие условия с точки зрения логистики. Когда-то этому должен был прийти конец. «Ростов» ассоциируется с Валерием Георгиевичем. До этого — с Курбаном Бекиевичем. Так или иначе, клуб умеет удивлять и находить тренеров, формировать интересную команду и показывать неожиданные результаты. Но при Карпине была написана глава истории. Хотя и до этого были главы. Поэтому, думаю, они не пропадут. Интересно посмотреть, куда пойдет работать Валерий Георгиевич дальше. Это любопытно», — сказал Геркус «СЭ».

56-летний специалист возглавляет «Ростов» с марта 2022 года. Ранее он уже тренировал ростовчан, с 2017 по 2021 год, но покинул команду в связи с назначением в сборную России. До этого Карпин также тренировал армавирское «Торпедо», «Мальорку» и «Спартак».