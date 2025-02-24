УЕФА: «Полномочия Дюкова в исполкоме организации истекут после конгресса в апреле»

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ответили, когда истекут полномочия главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова в исполкоме УЕФА.

«Примите к сведению, что срок полномочий членов, которые не будут баллотироваться на переизбрание, истекает сразу после окончания конгресса», — цитирует ТАСС пресс-службу УЕФА.

Ранее 24 февраля пресс-служба УЕФА сообщила, что Дюков не будет переизбираться в исполком организации.

Конгресс УЕФА пройдет в Белграде (Сербия) 3 апреля 2025 года. Дюков был избран в исполком УЕФА в апреле 2021-го, его мандат действует до 2025 года.