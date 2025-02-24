«Спартак» обыграл узбекский «Насаф» в товарищеском матче
«Спартак» победил узбекский «Насаф» в товарищеском матче — 3:1. Игра проходила в Белеке (Турция).
У красно-белых голы забили Тео Бонгонда, Эсекьель Барко и Маркиньос.
«Спартак» завершил тренировочный сбор в Турции. Команда Деяна Станковича 2 марта примет «Оренбург» в матче 19-го тура РПЛ.
Товарищеский матч. Клубы
«Спартак» (Россия) — «Насаф» (Узбекистан) — 3:1 (2:0)
Голы: Бонгонда, 17 (1:0). Барко, 26 (2:0). Маркиньос, 48 (3:0). Норчаев, 81 (3:1).
«Спартак»: Максименко, Бабич (Литвинов, 73), Рябчук, Дуарте, Мартинс (Медина, 73), Умяров, Барко, Денисов, Бонгонда (Пруцев, 73), Маркиньос (Солари, 73), Угальде (Гарсия, 73).
24 февраля.
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3
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|ЦСКА – Балтика
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|26.07
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|Рубин – Краснодар
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|26.07
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|Акрон – Зенит
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|Факел – Динамо Мх
|- : -
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