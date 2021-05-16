Ильин: «В пропущенных мячах от «Спартака» сыграл роль психологический момент»

Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин поделился эмоциями от дубля в ворота «Спартака» в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ и подвел итоги встречи.

«В первом тайме у «Спартака» было больше моментов. У Промеса были, но сработал принцип «не забиваешь ты — забивают тебе», — цитирует Ильина Eurostavka. — В эпизоде с первым голом был рикошет, зона образовалась. Непредсказуемый отскок, а я оказался в нужном месте в нужное время, поэтому получилось. Эйфории после второго гола не было, я понимал, что дальше будет сложнее, потому что они в острой ситуации оказались, им нужно было отыгрываться. Понятно стало, что будет очень тяжело».

«В пропущенных мячах сыграл роль психологический момент. Вели в два мяча, хотелось сохранить счет, стали играть на удержание. Многие команды попадают в такие ситуации, после сложно перестроиться и продолжать играть, как играли до. Свалились на удержание, но этого не хватило», — добаивл Ильин.