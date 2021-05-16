Газизов: «Пусть «Ротор» сам на себя обижается»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ (2:1).

«Сейчас небольшое опустошение, но ребята молодцы, сделали результат. Честно, на результат было тяжело играть. Два часа ждали игру в раздевалке — это непросто, где-то, возможно, они перегорели. Благодарю команду и самое главное — огромное спасибо болельщикам. Они ждали, знали, что их поддержка для нас важна. Это их победа», — сказал Газизов «СЭ».

Остон Урунов получил травму на 19-й минуте сегодняшнего матча, но о его состоянии Шамиль Газизов пока ничего сказать не может.

«Критика со стороны «Ротора» из-за переноса матча? Есть видео, есть определенный регламент на такие случаи. Пусть «Ротор» сам на себя обижается»,— добавил Газизов.

Из-за жары (температура свыше 35 градусов по Цельсию) матч 30-го тура Тинькофф РПЛ перенесли на два часа позже. Все остальные матчи заключительного тура чемпионата начались в одно и то же время — в 14:00 по Москве.

(Екатерина Звенигородская)